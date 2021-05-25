Sivas'ta bıçaklanarak öldürülmüş bir kedi yavrusu bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta bıçaklanarak öldürülmüş bir kedi yavrusu bulundu

Sivas'ta bıçaklanarak öldürülmüş bir kedi yavrusu bulundu
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ta bıçaklanarak öldürülmüş bir kedi yavrusu bulundu.

Sivas'ta bıçaklanarak öldürülmüş bir kedi yavrusu bulundu.

Çayyurt Mahallesi Sularbaşı Caddesi'nde vatandaşlar, boş bir arazide, karnından bıçaklanmış halde bir kedi yavrusu buldu.

Kedi yavrusunun, dün patileri ve kuyruğu kesik halde ölü bulunan "Tostos" isimli sokak kedisinin bakımını üstlenen Gül Dursun'a (47) ait olduğu öğrenildi.

Haberi alır almaz olay yerine gelen Dursun, "İncir" ismini verdiği sokak kedisi için gözyaşı döktü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.

Sivas'ta bıçaklanarak öldürülmüş bir kedi yavrusu bulundu
Sivas'ta bıçaklanarak öldürülmüş bir kedi yavrusu bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sibel Can Prens Harry Hülya Avşar
Spor Adem Büyük Ersun Yanal Burak Yılmaz Nihat Özdemir Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivas'ta bıçaklanarak öldürülmüş bir kedi yavrusu bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 22:34:43. #1.11#

title