Sivas'ta "beyaz bantlı dağ engereği" görüldü
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Sivas'ta "beyaz bantlı dağ engereği" görüldü

Sivas'ta 'beyaz bantlı dağ engereği' görüldü
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ta, nesli tükenme tehlikesi altında olan "beyaz bantlı dağ engereği"ne rastlandı.

Sivas'ta, nesli tükenme tehlikesi altında olan "beyaz bantlı dağ engereği"ne rastlandı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve genellikle rakımı 2 bin metrenin üstündeki bölgelerde yaşayan "beyaz bantlı dağ engereği", Ulaş ilçesinde görüldü.

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, biyoçeşitlilik ve tür eylem planı izlemesi kapsamında "beyaz bantlı dağ engereği" görüntüledi.

"Beyaz bantlı dağ engereği"nin Kahramanmaraş, Sivas, Malatya, Hatay, Tunceli ve Kayseri'nin yüksek rakımlı yerlerinde de görüldüğü öğrenildi.

Sivas'ta 'beyaz bantlı dağ engereği' görüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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