Sivas'ta belediyeden öğrencilere evlerinde karne hediyesi
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Sivas'ta belediyeden öğrencilere evlerinde karne hediyesi

01.02.2021 13:02 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:11
Sivas'ta belediyeden öğrencilere evlerinde karne hediyesi

SİVAS Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, uzaktan eğitim alan ve e-okul sistemi üzerinden dijital ortamda karne alan çocukları evlerinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

SİVAS Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, uzaktan eğitim alan ve e-okul sistemi üzerinden dijital ortamda karne alan çocukları evlerinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi. Toplamda 2 bin 500 çocuğa hediye dağıtıldı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla çocuklardan karnelerinin fotoğrafını kendisine göndermelerini istedi. Bunun üzerine karne fotoğraflarını bu paylaşımın altına yorum olarak ekleyen çocuklar, adres bilgilerini de mesaj olarak gönderdi. Bilgin, evlerinde ziyaret ettiği çocuklara tablet, oyuncak ve kitap gibi çeşitli hediyeler verdi. Karne hediyesi dağıtımlarına katılan Başkan Bilgin ve eşi İlkay Bilgin, işitme engelli Şahin ailesinin evlerine konuk oldu. 7'nci sınıf öğrencisi Zeynep ve kardeşi Mustafa Şahin ile bir araya gelen Başkan Bilgin derslerinde başarılı olan öğrencilere hediyelerini takdim etti. 

ÇAM SAKIZI, ÇOBAN ARMAĞANI'Zorlu bir 2020 yılını geride bıraktıklarını ifade eden Başkan Bilgin, "Bilindiği üzere okullarımızda karne törenleri düzenlenemedi. Öğrencilerimiz ilk defa dijital ortamda karne aldılar. Bizler de bu zorlu süreçte çocukların moral ve motivasyonuna katkı sağlamak adına evlerinde onları ziyaret ederek çam sakızı, çoban armağanı hediyeler veriyoruz. Yapmış olduğumuz kampanya neticesinde çocuklarımız karnelerini bize gönderdiler. Arkadaşlarımızla kendilerinin talebi doğrultusunda hem evlerini ziyaret ettik, hem de hediyelerini takdim ettik" dedi.Başkan Bilgin'e ev ziyaretlerinde Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Başkan Danışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı, İşaret Dili Eğitmeni Mustafa Epik ve Kabartma Öğretmeni Selman Devecioğlu da eşlik etti.

Belediye tarafından sosyal medyadan karnelerini paylaşan 2 bin 500'ü aşkın çocuğa hediye dağıtıldığı açıklandı.


Sivas'ta belediyeden öğrencilere evlerinde karne hediyesi
Sivas'ta belediyeden öğrencilere evlerinde karne hediyesi
Sivas'ta belediyeden öğrencilere evlerinde karne hediyesi
Sivas'ta belediyeden öğrencilere evlerinde karne hediyesi
Sivas'ta belediyeden öğrencilere evlerinde karne hediyesi
Sivas'ta belediyeden öğrencilere evlerinde karne hediyesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN

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