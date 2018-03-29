Sivas'ta Balık Avı Yasağı 1 Nisan'da Başlayacak

Sivas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız, Sivas'ta balık avı yasağının 1 Nisan'da başlayacağını bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan sportif amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğe göre Sivas il sınırları dahilindeki tüm iç sularda tatlısu kefali (Leuciscus cephalus) ve doğal alabalık, gökkuşağı alabalığı (O. Mykiss) hariç olmak üzere, sazan, kadife, şiraz, yayın, göletlerde bulunan tatlısu kefali ve diğer türlerin su ürünleri avcılığının, 1 Nisan-1 Temmuz tarihlerinde yasaklandığını ifade etti.

Av yasağı zamanına uymadan yapılan avcılıklarda 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince gerekli yasal işlemlerin uygulanacağına dikkati çeken Yıldız, vatandaşlardan bu konuya hassasiyet göstermelerini istedi.