Sivas'ta Aşılama ve Küpeleme Çalışmaları Sürüyor

Sivas'ta il merkezi ve ilçelerinde aşılama, küpeleme çalışmaları ücretsiz olarak devam ediyor.

Sivas İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Hayvan Hastalıkları ile Mücadele" ve "Koyun-Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi" yönetmeliği kapsamında aşılama çalışmaları il genelinde sürüyor.

İl Müdürü Seyit Yıldız, Yassıcabel köyünde devam eden aşılama ve küpeleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Kuzulara ve oğlaklara kulak küpeleri uygulandığını ve tespit edilen hayvanların kayıt altına alındığını aktaran Yıldız, "Hayvanlarda atık yaparak büyük maddi zararlara yol açan ayrıca insanlara da bulaşabilen bir zoonoz hastalık olan Brusella hastalığına karşı 3-6 aylık dişi kuzulara ve son yıllarda ülkemizde görülen koyun-keçi vebası ile mücadele amacıyla dişi ve erkek kuzulara PPR aşısı olarak uygulanmıştır. Bakanlığımızın yoğun çalışmaları sonucu ücretsiz hale getirilen aşı ve küpeleme işlemlerinde 2018 yılı başından itibaren küçükbaş hayvanlara uygulanan aşı miktarı 66 bin 748, kuzu ve oğlaklara yapılan küpeleme sayısı 74 bin 428'dir. Büyükbaş hayvanlarda yapılan aşı miktarı 603 bin 110, yapılan buzağı küpeleme sayısı ise 77 bin 653'dir." ifadelerini kullandı.

Yıldız, Bakanlığın 2018'de başlattığı ücretsiz aşılama ve küpeleme uygulamalarının çiftçiye çok ciddi ekonomik katkı ve destek sağladığını vurgulayarak çalışmaların ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini kaydetti.