Son dakika haber... Apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı - Haberler
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Son dakika haber... Apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Sivas'ta bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Diriliş Mahallesi'nde 8 katlı apartmanın 2. katında oturan N.K'nin (47) dairesinde yangın çıktı.

Dumanları fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Yangın sırasında evde bulunanlar ise komşuların yardımıyla kısa sürede tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın dairede hasara yol açtı.

Son dakika haber... Apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika haber... Apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika haber... Apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı

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AA - Son Dakika Haberleri

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