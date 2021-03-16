Sivas'ta akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen kişi evini yakmaya çalıştı
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Sivas'ta akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen kişi evini yakmaya çalıştı

16.03.2021 21:19 | Son Güncelleme: 16.03.2021 21:23
Sivas'ta akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen kişi evini yakmaya çalıştı

Sivas'ta akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen kişinin evinde çıkarttığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sivas'ta akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen kişinin evinde çıkarttığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mevlana Mahallesi Sami Aydın Tüneli mevkisindeki müstakil evde yalnız yaşayan M.T, henüz bilinmeyen nedenle evinde yangın çıkarttı.

Evden duman çıktığını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Bu arada, akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen M.T ise elindeki bıçakla kimseyi yanına yaklaştırmadı. Polis ekibinin güçlükle ikna ettiği M.T, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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