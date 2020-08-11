Sivas'ta AK Parti Kadın Kollarından Dilipak'a tepki
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Sivas'ta AK Parti Kadın Kollarından Dilipak'a tepki

Sivas'ta AK Parti Kadın Kollarından Dilipak'a tepkiAK Parti Sivas Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri, köşe yazarı Abdurrahman Dilipak'ın kadınlara yönelik sözlerine tepki gösterdi.

11.08.2020 13:49 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:03

Sivas'ta AK Parti Kadın Kollarından Dilipak'a tepki

AK Parti Sivas Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri, köşe yazarı Abdurrahman Dilipak'ın kadınlara yönelik sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti Sivas Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat, Abdurrahman Dilipak'ın kadınlara yönelik sözlerine, basın toplantısı düzenleyerek, tepki gösterdi. Parti binasındaki basın toplantısına AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu da katıldı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kadın Kolları Başkanı Polat, "Biz 'AK kadınlar' asırlardır durdurduğumuz yerdeyiz. Bizler dışarıdakilerle mücadele ettiğimiz gibi içerideymiş gibi görünenlerle de mücadelemize aynen devam edeceğiz. Partimizin kadınlarının iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hakareti kabul etmemiz mümkün değildir. Bu sebepten dolayı AK Parti Genel Merkezi'miz, partimizin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı köşe yazarı Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurmuş olup, hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır. Bununla birlikte eş zamanlı olarak Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'mız ve 81 ildeki başkanlıklarımızla birlikte söz konusu gazeteci hakkında cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduk. Partimizin tüm kadınlarına yönelik yaptığı çirkin yakıştırmalar, ağır hakaret ve saldırgan ifadeleriyle suç işlemiştir. Bugüne kadar en başta liderimize, ailesine ve partimizin mensuplarına yapılan her türlü saldırıya karşı aynı duyarlılığı göstererek, gerekli hukuki girişimlerde bulunduk. Dün olduğu gibi bugün de yargısal süreçlerin takipçisi olacağız" dedi.

Sivas'ta AK Parti Kadın Kollarından Dilipak'a tepki

Kaynak: DHA

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