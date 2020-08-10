Sivas'ta 87 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu Sivas'ın Hafik ilçesinde 87 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Sivas'ın Hafik ilçesinde 87 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Yeni Mahalle'de yalnız yaşayan Bekir Karavasar'dan 2 gündür haber alamayan çocukları, yakınlarından babalarına bakmalarını istedi.

Çilingir yardımıyla polis eşliğinde eve giren yakınları Karavasar'ın cesediyle karşılaştı.

Olay yeri incelemesinin ardından ölüm sebebinin tespiti için Karavasar'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA