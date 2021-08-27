Sivas'ta 7 ayda trafik kazalarında 22 kişi öldü
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Sivas'ta 7 ayda trafik kazalarında 22 kişi öldü

Sivas'ta 7 ayda trafik kazalarında 22 kişi öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, 2021 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında meydana gelen ölümlü-yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri kamuoyu ile paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, 2021 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında meydana gelen ölümlü-yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri kamuoyu ile paylaştı.

Sivas'ta bu yılın ilk 7 ayında 820 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalar neticesinde 22 kişi hayatını kaybederken bin 518 kişi ise yaralandı. Bahsi geçen dönemde gerçekleşen maddi hasarlı trafik kazası ise 901 olarak kayıtlara geçti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Temmuz ayına ilişkin verileri de açıkladı. Sivas'ta Temmuz ayında 222 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 447 kişi de yaralandı. Bahsi geçen ay içerisinde Sivas'ta gerçekleşen maddi hasarlı kaza ise 189 olarak kaydedildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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