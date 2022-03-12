Sivas'ta 446 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı (2)
Demirören Haber Ajansı - Arife Defne Arslan - Güncel
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KAR YAĞIŞI YENİDEN ETKİLİ OLUYORKentte dün etkisini yitiren kar yağışı, akşam saatlerinde yeniden başladı.
KAR YAĞIŞI YENİDEN ETKİLİ OLUYOR
Kentte dün etkisini yitiren kar yağışı, akşam saatlerinde yeniden başladı. Yoğun karla kent merkezi beyaza büründü, tarihi meydanda güzel görüntüler ortaya çıktı. Kar yağışını fırsat bilenler, bolca hatıra fotoğrafı çektirdi. Meteoroloji verilerine göre kentte kar yağışının yarın da sürmesi bekleniyor.