Sivas'ta 3 kişiyi öldüren 1 kişiyi yaralayan şahıs kayıplara karıştı Sivas'ta 3 kişiyi öldüren 1 kişiyi yaralayan şahıs kayıplara karıştı Sivas'ta 3 kişiyi öldüren 1 kişiyi yaralayan şahıs kayıplara karıştı.

Sivas'ta 3 kişiyi öldüren 1 kişiyi yaralayan şahıs kayıplara karıştı

SİVAS - Sivas'ta 3 kişiyi öldüren 1 kişiyi yaralayan şahıs kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre olay, Yüceyurt mahallesi İsmail Şirin caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir sitenin 1. katında kimliği belirlenemeyen şahıs, silahla 3 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladı. Olayın ardından zanlı kayıplara karıştı. Polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA