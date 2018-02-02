Sivas'ta 25 Bin Kişi Okuma-yazma Bilmiyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma-yazma seferberliği kampanyası Sivas'ta da başladı. Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy kentte 25 bin kişinin okuma yazma bilmediğini söyledi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkez'inde oluşturulan kayıt masalarında okuma-yazma bilmeyen vatandaşlar açılacak kurslara kayıt oldu. Başlatılan okuma, yazma seferberliği kampanyasının açılış programına Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ve vatandaşlar katıldı. Kültür merkezinde oluşturulan kayıt masasında Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın görevlilerle birlikte okuma-yazma kurslarına kayıt olmak için gelenlerin kayıtlarını yaptı. Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy başlatılan okuma,-yazma seferberliğine destek verdiklerini belirterek, Bütün kurumlarımızla bir bu kampanyaya hazırız. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ihtiyaç duyulan her alanda kurslar açıyoruz. Bunların en başında okuma-yazma ile ilgili olarak kurslar geliyor. Geçen yıl ortalama 770 kişiye sertifika verdik. İlimizde her yıl 800 kişi okuma-yazma ile ilgili kurs almaktadır. Şu anda yaklaşık 25 bin kişi Sivas'ta okuma-yazma bilmiyor. Bunu da sıfıra indirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz dedi. - Sivas