Sivas'ta 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Sivas'ta 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

SİVAS'ta Sağlık Platformu üyeleri ve çeşitli sağlık kuruluşlarının temsilcileri tarafından 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle İl Sağlık Müdürü Fetullah Selçuk Moğulkoç, Sağlık Platformu üyeleri, Tabipler Odası Başkanlığı, Diş Hekimleri Odası Başkanlığı, Eczacılar Odası Başkanlığı, Gözlükçüler-Optisyenler Odası Başkanlığı ile sağlık sendikaları temsilcileri ve hastane başhekimlerinin katılımı ile Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından ise saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na Cumhuriyet Meydanı'ndaki vatandaşlar da eşlik etti. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sağlık Platform Sözcüsü Tabipler Odası Başkanı Dr. Ömerül Faruk Güzelimdağ, "Zorlu durumlarda sağlık çalışanları hep ön saflardaydı. Koronavirüs salgınında insanlarımız, günlerce evlerinde izinli olduğu dönemlerde bile sağlık çalışanlarımız bırakın dinlenmeyi, sürekli artan iş yüküyle aylarca salgınla, canla başla mücadele etmiş ve koronavirüs ülkemizde daha büyük felaketlere yol açmaması için gece, gündüz, çaba göstermeye devam ediyor. Salgın sürecinde sağlık çalışanlarımız yıllık kanuni izinlerini kullanamaz, istifa edemez hatta emekli bile olamaz denecek kadar önemli bir sorumluluk içine dahil edilmişlerdir. Tıp mesleği ve tıp mesleğinin mensupları saygı ve alkışı ziyadesiyle hak ediyorlar. Bu süreçte bile sağlık çalışanlarımıza şiddet engellenemedi. Bizler devlet büyüklerimizden çok acil etkin ve uygulanabilir, caydırıcı sağlıkta şiddeti engelleyen yasanın bir an önce çıkarılmasını istiyoruz. Özlük haklarımızda iyileştirme yapılarak çalışınca ve emekli olunca insanca yaşayabilecek bir gelirin sağlanmasını istiyoruz. Sağlık eğitiminde nitelikli insan yetiştirilmesine yönelik iyileştirmeler yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı