Sivas Sivas'ta Lgs Heyecanı Hd

Sivas'ta LGS heyecanı

SİVAS'ta Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) giren binlerce öğrenci sınavda ter dökerken, aileleri de okul bahçelerinde bekledi.

TEOG'un kaldırılmasıyla ilk kez uygulanan LGS bugün gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 milyon 8'inci sınıf öğrencisi, nitelikli bir liseye yerleşebilmek için sınavda ter döktü. LGS bugün iki oturumda gerçekleştirildi. İlk oturum saat 09.30'da başlayıp, 10.45'te sona erdi. İkinci oturum ise 11.30'da başlayıp, 12.30'da tamamlanacak. Önceki sınavlarda öğrencilerin mağdur olmasına neden olan 15 dakika kuralı ise LGS'de uygulanmadı.

Sınavda öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Sınavın birinci bölümünde sözelden 50 soru İkinci bölümde ise sayısal 40 soru yer aldı. Sözel bölümde, 8'inci sınıf Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, sayısal bölümde ise Matematik ve Fen Bilimlerinden sorular yöneltildi. Öğrenciler zorlu sorularla sınavda mücadele ederken, okul bahçelerini dolduran aileleri de dışarıda ter döktü. Kimi veliler kitap okuyup el işi yaparak zaman geçirmeye çalışırken, bazı veliler de Kur'an okuyarak çocuklarının başarısı için dua etti.