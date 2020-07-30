SİVAS Şehit Bedirhan bebeğin anneannesi Acısı aynı tazeliğini koruyor
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SİVAS Şehit Bedirhan bebeğin anneannesi Acısı aynı tazeliğini koruyor

Şehit Bedirhan bebeğin anneannesi Acısı aynı tazeliğini koruyorHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 2 yıl önce üs bölgesindeki astsubay eşi Serkan Karakaya'yı ziyaretten dönerken PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya (25) ve 10 aylık oğlu...

30.07.2020 12:27 | Son Güncelleme: 30.07.2020 15:07

Şehit Bedirhan bebeğin anneannesi Acısı aynı tazeliğini koruyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 2 yıl önce üs bölgesindeki astsubay eşi Serkan Karakaya'yı ziyaretten dönerken PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya (25) ve 10 aylık oğlu Bedirhan Mustafa, olayın yıl dönümünde anıldı. Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir (59), İki sene oldu. Acısı aynı tazeliğini koruyor. Allah devletimize zeval vermesin. Evlatlarımın intikamlarını alıyolar dedi.

Hakkari Yüksekova'da 31 Temmuz 2018'de, otomobille eşi astsubay çavuş Serkan Karakaya'yı birliğinde ziyaret eden Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya, dönüş yolunda PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Nurcan Karakaya ve Bedirhan Mustafa bebeğin şehadetinin 2'nci yıl dönümü ve Kurban Bayramı nedeniyle Sivas'ın Şarkışla ilçesinde anma töreni düzenledi. Törene Kaymakam Mehmet Erdem, ilçe protokolü ve şehitlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit bebeğin anneannesi Suudiye Demir, kızı ve torununun mezarını ziyaret etti. Suudiye Demir mezarlıkta kızının ve torununun mezarında bulunan fotoğraflara dokunarak gözyaşı döktü.

ACISI AYNI TAZELİĞİNİ KORUYOR'

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Suudiye Demir, İki sene oldu, iki sene aynı bugünkü gibi acısı aynı tazeliğini koruyor. Canımız yanıyor, Rabbim devletime ve milletime ziyan vermesin. Onlar başımızda olduğu sürece teröristlerin haklarından gelecekler. Evlatlarımın intikamlarını alıyorlar. İki sene oldu ama acıları bugünkü gibi taze. Bayram arifesi geldim ziyaret ettim dedi.

İlçe Kaymakamı Mehmet Erdem ise, Şehitlerimize Rabbimden rahmet diliyorum, gazilerimize sağlık diliyorum. Onları minnetle anıyorum, Rabbim bizlere aziz şehitlerimize layık olmayı nasip etsin. Vatanımıza, milletimize her daim gayretle çalışmayı nasip etsin diye konuştu.

SİVAS Şehit Bedirhan bebeğin anneannesi Acısı aynı tazeliğini koruyor

Kaynak: DHA

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