Sivas Nikah Salonlarında 08.08.2018 Yoğunluğu Hd

Sivas'ta düğün tarihlerini özel bir güne denk getirmek isteyen 100 çift, 08.08.2018 tarihinde nikah masasına oturdu.

Dünya evine girmek için 08.08.2018 tarihini tercih ederek Sivas Belediyesi'ne müracaatta bulunan 100 çift mutluluğa ilk adımlarını attı. Tarih nedeniyle bugün Sivas Belediyesi Nikah Salonu'nda yoğunluk yaşandı. Çiftler sırayla nikah masasına oturarak dünya evine girdi. Nikahı kıyılan çiftler 08.08.2018 tarihinin özel bir tarih olduğunu ve unutulmaması için seçtiklerini söyledi. Bu günü seçen Muhammet-Ayşegül Gök çifti, "Bu tarihi özel seçtik. Bizim için her gün özel ama bugün daha iyi olsun istedik. Mutluyuz, huzurluyuz. Allah bir yastıkta kocatsın" diye konuştu.

Bilal-Sevde Özcan çifti ise, "Bu tarih daha güzel, daha bir ayrıcalık oluyor. O yüzden bu tarihi seçtik. Heyecanlıyız ve mutluyuz. Güzel bir tarih oldu. İnşallah ömür boyu unutulmaz" dedi.

Sivas Belediyesi Nikah Memuru Muzaffer Güner ise, "Çiftlerimiz gün ay ve yıl olarak unutulmaması açısından talepte bulundular. Biz de taleplerini geri çevirmeden bütün çiftlerimize nikah tarihi verdik. Bugün 100 çiftimizin nikahını gerçekleştireceğiz. Tabi biz burada mesai mevhumu gözetmeden, çiftlerimizin isteği doğrultusunda nikahlarını kıyıyoruz. Tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte özverili bir şekilde çalışıyoruz. Bütün çiftlerimize mutluluklar diliyoruz" dedi.