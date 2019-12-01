Sivas minibüste sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
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Sivas minibüste sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Minibüste sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardıSİVAS'ta sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bariyer ve trafik yön levhasına çarpan minibüste sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

01.12.2019 21:08 | Son Güncelleme: 01.12.2019 21:10
Sivas minibüste sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Minibüste sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

SİVAS'ta sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bariyer ve trafik yön levhasına çarpan minibüste sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Erzincan çevre yolu üzerinde, lojmanları yakınında meydana geldi. Şükrü Yıldız idaresindeki 58 BJ 785 plakalı minibüs, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere ve trafik yön levhasına çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Yıldız araç içerisinde sıkıştı. Kazanın verilmesiyle olay yerine sağlık, polis ve Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüs içinde sıkışan sürücü Şükrü Yıldız, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Sivas minibüste sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
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