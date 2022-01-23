Sivas-Malatya kara yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas-Malatya kara yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Sivas-Malatya kara yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı
AA / Yusuf Cahid Çavdar - Haberler | Güncel

Malatya-Sivas kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

MALATYA (AA) - Malatya- Sivas kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kentte etkisini sürdüren kar, trafikte aksamalara neden oluyor.

Yoğun kar ve tipi dolayısıyla Malatya- Sivas kara yolu çift yönlü trafiğe kapandı.

Sivas'tan Malatya istikametine gelen araçlar Kangal ilçesi girişinde, Malatya'dan Sivas'a seyreden araçlar ise Hekimhan'da trafik polislerince bekletiliyor.

Karayolları ekipleri, yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas-Malatya kara yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Sivas-Malatya kara yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Sivas-Malatya kara yolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı

AA / Yusuf Cahid Çavdar - Son Dakika Haberleri

Malatya, Sivas, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title