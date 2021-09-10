Sivas kültürüne ışık tutan Şehir Müzesi, ziyarete açıldı

SİVAS Valiliği tarafından yapımı tamamlanan ve kentin geleneği ile kültürüne ışık tutan Şehir Müzesi, törenle ziyarete açıldı.

Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Tarihi Valilik Binası içinde oluşturulan, kentin tarihine, geleneklerine ve kültürüne ışık tutan materyallerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan, bölgenin en önemli müzelerinden Sivas Şehir Müzesi, düzenlenen törenle açıldı. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Ak Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Müzede kentin tarihi mekanları, Aşık Veysel, Kangal köpeği, konaklar, arkeolojik bulgular ve yöresel ürünler ile ilgili bölümler yer alıyor. Müzede ayrıca 2009 yılında BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte helikopter kazasında hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'in eşyaları da sergileniyor.

Konuşmalar sonrası açılış gerçekleştirildi ve katılımcılar müzeyi gezdi.