Sivas Kongresi'nin tarihi belgeleri sergilendi
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Sivas Kongresi'nin tarihi belgeleri sergilendi

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Haberler | Yerel

Sivas Kongresi'nin tarihi belgeleri sergilendi Sivas'ta 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 102. Kutlama Etkinlikleri "Kongre Belgeleri Arşivi" sergisi açıldı.

Sivas Kongresi'nin tarihi belgeleri sergilendi

SİVAS - Sivas'ta 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 102. Kutlama Etkinlikleri "Kongre Belgeleri Arşivi" sergisi açıldı.

Sivas'ta 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 102. Yıldönümü Etkinlikleri Kapsamında "Kongre Belgeleri Arşivi" Sergisi, Atatürk Kongre Müzesinde Sivas Valisi Salih Ayhan ve il protokolünün katılımıyla açıldı. Sergide, kongreye katılan delegelerin konuşmalarının yer aldığı 29 tutanak 6 belge yer alıyor. Sergi vatandaşlar tarafından da gezilmeye ve görülmeye başladı.

Açılışta konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Türkiye Cumhuriyeti tapusunda Sivas'ın hissesi var desek abartı olmaz bunu söylerken bu belgelere bakarak söylüyoruz. Bu hisselerin temel dayanakları da delilleri de bu belgelerdir. Bu belgeler çok kıymetli belgelerdir bir şehrin zenginliğini, varlığını, değerini ve üretkenliğini gösteren belgelerdir. 28 kongrenin içerisinde ulusal olması milli olması açısından da Sivas çok kıymetli bir hazineye sahip bizimde bu hazineyi gün yüzüne peyderpey çıkarıp halkımızla buluşturmamız lazım" dedi.

Sivas Kongresi'nin tarihi belgeleri sergilendi
Sivas Kongresi'nin tarihi belgeleri sergilendi
Sivas Kongresi'nin tarihi belgeleri sergilendi
Sivas Kongresi'nin tarihi belgeleri sergilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit

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