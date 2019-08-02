SİVAS Kazada beli kırılan çiftçi için ambulans helikopter havalandı

Kazada beli kırılan çiftçi için ambulans helikopter havalandı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, tarlada çalışırken traktörün altında kalarak beli kırılan Rıza Şen (56), bölgeye giden ambulans helikopter ile hastaneye taşındı.

İlçeye bağlı Yeşilalan köyünde yaşayan Rıza Şen, tarlada çalışırken yanındaki traktör kendiliğinden hareket etti. Traktörü durdurmaya çalışan Rıza Şen, dengesini kaybedince altında kaldı. Durumu fark eden yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Durumun kritik olması nedeniyle olay yerine ambulans helikopter sevk edildi. Şen, köyün yakınlarında bulunan araziye inen ambulans helikopter ile Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki helikopter pistine getirildi. Buradan da ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kaynak: DHA