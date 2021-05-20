Sivas'ın meşhur ağacı adres tariflerinin merkezi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ın meşhur ağacı adres tariflerinin merkezi

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Haberler | Güncel

Sivas'ın meşhur ağacı adres tariflerinin merkezi Sivas'ta yaşayanların buluşma noktası olarak ve adres tarifinde kullandığı "tek ağaç" kentin simgesi haline geldi Sivas'ta yaşayanların buluşma noktası olarak ve adres tarifinde kullandığı "tek ağaç" kentin simgesi haline geldi.

Sivas'ın meşhur ağacı adres tariflerinin merkezi

Sivas'ta yaşayanların buluşma noktası olarak ve adres tarifinde kullandığı "tek ağaç" kentin simgesi haline geldi

SİVAS - Sivas'ta yaşayanların buluşma noktası olarak ve adres tarifinde kullandığı "tek ağaç" kentin simgesi haline geldi.

Sivas tarihi kent meydanında, tarihi valilik binası karşısındaki bulunan "tek ağaç" Sivaslıların buluşma noktası olarak kullanılıyor. Sivas'ta yaşayan herkesin bildiği 'tek ağaç" kentin en meşhur ağacı olma özelliği taşıyor. Sivaslıların sıcak havalarda gölgesinde serinlediği ağaç, isminden de anlaşılacağı gibi bulunduğu noktanın tek ağacı. Zamanla yanındaki ağaçlar ya kesilmiş yada kurumuş. Tek ağaç ise bilinmeyen bir nedenle ayakta kalmayı başarmış. Tam kapanma sürecinde tarihinin en yalnız günlerini yaşayan ağaç, kısıtlamaların hafifletilmesiyle yeniden buluşmak isteyenlere ve gölgesinde serinlemek isteyenlere ev sahipliği yaptı.

Sivas'ın sembolü oldu

Sivaslı vatandaşlardan Enes Deliser, "Ağzımıza alışkanlık olan tek ağaç, bizim gençliğimizden beri her dışarıya çıktığımızda arkadaşlarla buluşma noktamız olarak adlandırılır. Sürekli dışarıya çıktığımız zaman nerede olduğumuzu belirtmek için 'tek ağacın oradayız' deyip orada buluşuruz" dedi.

Rabia Karataş ise tek ağacı yaşlısından gencine herkesin bildiği bir yer olduğunu söyleyerek, "Yerimiz yurdumuz belli. İnsanları zorlamıyor. Bilindik bir yer. Yaşlısı da biliyor genci de biliyor. Sivaslıların buluşma noktası tek ağacın altı, gölgesi. Gölgesi de güzel yeri de güzel" şeklinde konuştu.

Ömer Ertürk, tek ağacın Sivas'ın sembolü haline geldiğini belirterek, "Tek ağaç bizim Sivas'ımızın en eski ağacı. Ben 42 yaşındayım. 15 yaşından beri bu taşrada geziyorum. 25 senedir biliyorum. Neredesin ağacın altında, meydanda. Sivas'ın sembolü, Sivaslıların buluşma noktası burası. Sivas, meydan, tek ağaç" ifadelerini kullandı.

Sivas'ın meşhur ağacı adres tariflerinin merkezi
Sivas'ın meşhur ağacı adres tariflerinin merkezi
Sivas'ın meşhur ağacı adres tariflerinin merkezi
Sivas'ın meşhur ağacı adres tariflerinin merkezi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit

Çiftçilerin yanına geldi, karnını doyurmadan gitmedi
Çiftçilerin yanına geldi, karnını doyurmadan gitmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Sergey Lavrov Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Sibel Can Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Gökhan Töre Şenol Güneş Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivas'ın meşhur ağacı adres tariflerinin merkezi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 11:09:31. #1.15#

title