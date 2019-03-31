Sivas'ın İmranlı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Murat Açıl...
Sivas'ın İmranlı ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Murat Açıl kazandı.
Sivas'ın İmranlı ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Murat Açıl kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Murat Açıl 819, AK Parti adayı Murat Sevindik 808, MHP adayı Necmi Vural 462 oy aldı.
Açıl'ın öz geçmişi -
Murat Açıl, 1964 yılında İmranlı'da doğdu. Sivas'ta dil kursu işleten iş adamı Açıl, evli ve 4 çocuk babasıdır.
Kaynak: AA