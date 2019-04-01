Sivas'ın İlçelerinde En Çok Başkanlığı MHP Kazandı

SİVAS'ta, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, merkez ilçe dışında 16 ilçeden 7'sinde MHP'nin, 6'sında AK Parti'nin adayları başkan seçilirken, CHP 2, BBP ise 1 ilçede seçimi kazandı.

Sivas merkezde AK Parti'nin Belediye Başkanı adayı Hilmi Bilgin, kazanırken, ilçelerde ise MHP'nin üstünlüğü göze çarptı. 16 ilçeden 7'sinde MHP'li adaylar, yarışı kazandı. MHP'den Doğanşar'da Halil Balık, Gölova'da Halil Önge, Hafik'te Selahattin Çuhadaroğlu, Koyulhisar'da Osman Epsileli, Ulaş'ta Turan İlbey, Gürün'de Nami Çiftçi ve Zara'da Fatih Çelik partileri adına seçimi kazanan adaylar oldu.

AK Parti'den ise Akıncılar'da Hasan Şen, Altınyayla'da Sinan Akbulut, Gemerek'te Remzi Kılıçdağı, Suşehri'nde Fazlı Yüksel, Şarkışla'da Ahmet Turgay Oğuz, Yıldızeli'nde de Mehmet Sabit Karakaş seçimi kazandı.

CHP'nin adaylarından Hakan Gök Divriği, tekrar başkan seçilirken, İmranlı ilçesinde ise Murat Açıl başkan oldu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) ise Kangal ilçesinde Kürşat Apaydın ile 1 belediye başkanlığı kazandı.

- Sivas

Kaynak: DHA