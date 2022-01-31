Sivas'ın "Hobbit Evleri" kış güzelliğine büründü

Sivas'ta "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri ve çevresinde, kar yağışıyla güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışıyla park ve mesire alanları beyaz örtüyle kaplandı.

Şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda Sivas Belediyesi tarafından yaptırılan "Hobbit Evleri" ve çevresinde de kar yağışıyla güzel görüntüler oluştu. Mesire alanında kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.

Kar yağışının ardından Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin yer aldığı Cumhuriyet Meydanı'nda da güzel manzaralar ortaya çıktı.

Bu arada Abdulvahabigazi Mahallesi muhtarlık binasında donmaması için açık bırakılan musluktan akan su buz tuttu.

Mahalle muhtarı Gazi Düzarduç, sosyal medya hesabından donan çeşmenin görüntülerini paylaştı.