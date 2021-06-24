Sivas'ın gölleri normalleşme döneminde doğa tutkunlarını ağırlıyor

Sivas'taki Hafik, Tödürge ve Ulaş gölleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde kademeli normalleşmenin başlamasıyla, kalabalıklardan kaçan doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu.

Sivas'taki Hafik, Tödürge ve Ulaş gölleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde kademeli normalleşmenin başlamasıyla, kalabalıklardan kaçan doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu.

Geniş coğrafyasında çok sayıda doğal güzelliği barındıran Sivas, her mevsim doğanın farklı renklerini ve eşsiz güzelliklerini ziyaretçilerine sunuyor.

Bozkırın ortasında yeşilin ve mavinin tonlarının hakim olduğu Hafik, Tödürge ve Ulaş gölleri, eşsiz güzellikleriyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Hafik ilçesine 2 kilometre uzaklıktaki "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Hafik Gölü, yerleşik ve göçmen kuşların doğal üreme alanı olarak da biliniyor.

Yaklaşık 3,5 kilometrekare yüzölçümüyle ilin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Zara ilçesindeki Tödürge Gölü, kısıtlamaların kademeli olarak azaltıldığı dönemde huzur bulmak isteyenlerin sık sık ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.

Su altı canlı yaşamı, endemik bitki türleri ve farklı dönemlerde barındırdığı 200 kuş türüyle Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi'ne (RAMSAR) aday olan göl, bot, su bisikleti gezileri, dalış sporu ve olta balıkçılığına olanak sağlıyor.

Yerli ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapan önemli sulak alanlardan Ulaş Gölü de çevresindeki mesire alanları ve kıyıdaki otantik tesisiyle günübirlikçiler ve doğa tutkunlarını ağırlıyor.

"Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak 2016 yılında tescillenen göl, piknikçiler ve oltayla avlanan amatör balıkçıların da gözde adresleri arasında yer alıyor.

"Burası mükemmel bir yer"

Hafik Gölü çevresindeki tesis ve mesire alanlarında vakit geçirmeyi tercih edenlerden Esra Özgül, AA muhabirine, memurluk görevi nedeniyle 5 senedir ailesiyle Hafik'te yaşadığını belirterek, "Burası normalleşme sürecinde arkadaşlarımızla riskten uzak, doğayla iç içe vakit geçirdiğimiz mükemmel bir yer." dedi.

Salgın döneminde bir yılı aşkın süredir dışarıya çok fazla çıkamadıkların anlatan Rana Aruk ise "Normalleşmeyle sık sık arkadaşlarımızla Hafik Gölü'ne geliyoruz. Zaten burada masalar arası açık, dolayısıyla diğer ailelerle mesafemizi de koruyoruz. Ayrıca Sivas ve çevresinde daha birçok göl var. İsteyenler oralara da gidebilir." diye konuştu.

"Pandemi döneminde açık alanlar önceliğimiz"

Feride Büşra Basan da Tödürge Gölü'nü salgın riskinden uzak olduğu için tercih ettiğini dile getirerek, "Pandemi döneminde açık alanlar önceliğimiz. Göl, temiz havası ve doğasıyla bizi mest etti. Her yaşa hitap eden, 7'den 77'ye herkesin gelip keyif alabileceği huzur veren bir yer." ifadelerini kullandı.

Ailesiyle Ulaş Gölü'nde piknik yapan Mustafa Yıldız ise kısıtlamaların azaldığı dönemde kendilerini doğaya bıraktıklarını, aşılama sürecinin de hızlanmasıyla hayatın tamamen normale döneceğine inandığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde