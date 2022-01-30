Sivas'ın doğal akvaryumu Gökpınar Gölü beyaza büründü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle doğal akvaryumu andıran Gökpınar Gölü ve çevresinde kar yağışı etkili oldu.

"Hassas korunacak alanlar" listesine alınan ve her mevsim ziyaretçilerin ilgi odağı olan göl ve çevresinde, kış mevsiminde kartpostallık görüntüler oluştu.

Doğaseverlerin kamp, trekking, foto safari, botla gezinti gibi etkinliklerde bulunduğu gölü, dalış tutkunları da tercih ediyor.

Beyaz örtüsüyle ziyaretçilerine görsel şölen sunan Gökpınar Gölü, drone ile de havadan görüntülendi.

Öte yandan, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, ziyaretçilerin Gökpınar Gölü'nü gezebilmesi için bölgede sık sık kar küreme çalışmaları yapıyor.