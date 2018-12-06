Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kaya, Okulları İnceledi

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, yapımı tamamlanan ve yakın süreçte eğitim öğretime hazır hale gelecek okullarda incelemelerde bulundu.

Özel İdareden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Özel İdaresi her yıl bütçesinin büyük bölümünü eğitim hizmetlerine ayırarak bakım onarım ve yeni yapımlar gerçekleştiriyor.

Kentte onarımı süren okulların fiziki gerçekleşmesi tamamlanırken, ihtiyaç duyulan bölgelere de Milli Eğitim Bakanlığı ve Özel İdare bütçesiyle yeni derslikler kazandırılıyor.

Kaya, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünce 2018 Yatırım Programı kapsamında yapımı tamamlanan ve yakın süreçte eğitim öğretime hazır hale gelecek Sivas Merkez 16 derslikli Şehit Adem Koç Ortaokulu ile yapımı süren 12 derslikli Atatürk İlkokulu inşaatlarında devam eden çalışmaları inceledi.

İlk olarak 16 derslikli Şehit Adem Koç Ortaokulu inşaatında inceleyen Kaya, burada yürütülen çalışmalar hakkında yüklenici firmadan bilgi aldı.

Daha sonra yapımı devam 12 derslikli Atatürk İlkokulu'na geçen Kaya ve beraberindekiler, şantiye sahasında incelemelerde bulundu.

Kaya'ya incelemelerde Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Göksel Yerlikaya, ilgili okul müdürleri ve teknik personeller eşlik etti.