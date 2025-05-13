SİVAS HAVA DURUMU: 13 Mayıs Salı günü Sivas'ta hava durumu nasıl? Sivas 5 günlük hava durumu tahmini!

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Sivas'ta da sıcaklıkları düşürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 13 Mayıs Salı günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarını kontrol ediyor. Peki, 13 Mayıs Salı günü Sivas'ta hava durumu nasıl, yağmur var mı? İşte, detaylar…

SİVAS'TA HAVA DURUMU NASIL?

Sivas'ta 13 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu nasıl olacak? sorusu, şehirde plan yapan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre,Sivas'ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bugün Sivas'ta hava yer yer sağanak yağışlı ve serin geçecek.

Hava Durumu : Yer yer sağanak yağışlar

En Yüksek Sıcaklık: 14°C

En Düşük Sıcaklık: 9°C

Rüzgar: Kuzeybatı yönünden hafif esintili

Nem: %100

Yağış Olasılığı: %60

Bulut Oranı: %85

SİVAS'TA HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SİVAS HAVA DURUMU