SİVAS HAVA DURUMU: 11 Mayıs Pazar günü Sivas'ta hava durumu nasıl? Sivas 5 günlük hava durumu tahmini!
Sivas'ta 11 Mayıs Pazar günü hava durumu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, şehirde soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Peki, 11 Mayıs'ta Aksaray'da sıcaklıklar nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu? İşte, Sivas için güncel hava durumu tahminleri…
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Sivas'ta da sıcaklıkları düşürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 11 Mayıs Pazar günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarını kontrol ediyor. Peki, 11 Mayıs Pazar günü Sivas'ta hava durumu nasıl, yağmur var mı? İşte, detaylar…
YARIN SİVAS'TA HAVA DURUMU NASIL?
Sivas'ta 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu nasıl olacak? sorusu, şehirde plan yapan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yarın Sivas'ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Gündüz en yüksek sıcaklık: 21°C
Gece en düşük sıcaklık: 9°C
Yağış durumu: Gök gürültülü sağanak yağış
Rüzgar: Kuzeybatı yönünden saatte 3 km hızla esecek
Nem oranı: %34 civarında
Yağış ihtimali: %55