SİVAS Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralıSİVAS'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı SİVAS'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Kayseri Caddesi üzerindeki Cumhuriyet Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Harun Aydın yönetimindeki 06 FV 3113 plakalı otomobille, Sinan Kale'nin kullandığı 58 HG 593 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Nuriye Kale ve Emin Aydın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Numune Hastanesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kaynak: DHA