Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi seçimleri bu yıl yapılacak
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Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi seçimleri bu yıl yapılacak

03.02.2021 16:53 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:56
Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi seçimleri bu yıl yapılacak

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçimlerinin bu yıl içerisinde yapılacağını bildirdi.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçimlerinin bu yıl içerisinde yapılacağını bildirdi.

Köksal, yaptığı açıklamada, kamuoyunda SESOB'un seçimi varmış gibi bir algı oluştuğunu, bu nedenle de açıklama yapma gereği duyduklarını belirtti.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçimlerinin iki adayı olduğunu aktaran Köksal, şunları kaydetti:

"Uzun yıllar kooperatifte başkanlık görevini sürdüren mevcut başkan Yüksel Demirgilin aday olmaması nedeniyle Mesut Dursun ve Hakan Demirgil, kooperatife aday olduklarını açıklamışlardır. Bu adaylarımız gerek ziyaretler gerekse de çalışmalar yaparak kendilerini tanıtmaktadır. Adaylarımızın, ahiliğe ve esnaf teşkilatına yakışır bir şekilde kendilerini tanıtmalarını, dürüst ve dedikodulardan uzak durmalarını, taşkınlığa fırsat vermemelerini temenni ediyorum. Aldığımız duyumlara ve bilgilere göre hiçbir alakası olmayan kişi ve kuruluşların kooperatifin seçimlerine müdahil olduğu, girişimlerde bulunduklarını öğrendik. Esnafımız, kendine hizmet edeceği başkanını da kendi seçecektir. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı olarak iki adayımıza da başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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