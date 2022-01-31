Erzincan-Sivas kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Haberler
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Erzincan-Sivas kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

AA, Serhat Zafer - Güncel
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Erzincan-Sivas kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi düşen Erzincan-Sivas kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

İMRANLI, SİVAS (AA) - Kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi düşen Erzincan- Sivas kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Erzincan'ı Sivas'a bağlayan kara yolunda gece saatlerinde başlayan kar yağışı rüzgarın etkisiyle tipiye dönüştü.

İmranlı-Altköy ve Kuzkoy-Gemecik köyleri arasındaki fırtına ve tipi yüzünden görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Zara-İmranlı-Kızıldağ güzergahı çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Güzergahtaki kontrol noktalarında bekleyen polis ve jandarma ekipleri, bölgeden hiçbir aracın geçişine izin vermiyor.

Bölgede bulunan karayolları ekipleri ise yolun tekrar ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Serhat Zafer - Güncel

Erzincan, İmranlı, Sivas, kar, Güncel, Haber

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