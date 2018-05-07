Sivas-Elektrik akımına kapılan 2 koç telef oldu-HD

Elektrik akımına kapılan 2 koç telef oldu

Sivas'ta mahalledeki boş arazide otlayan 2 koç elektrik akımına kapılarak telef oldu.

Olay saat 10.00 sıralarında Kılavuz Mahallesi, Şehit Bahattin Erturhan Caddesi üzerinde meydana geldi. Afgan uyruklu çoban Amanullah Esmaili (30), Rıdvan Şimşek'e ait 3 kangal cinsi damızlık koçu otlatmak için boş araziye götürdü. Hayvanlardan 2'si otlarken yüksek gerilim hattı direğine temas edince elektrik akımına kapılarak telef oldu. Çoban, durumu hayvanların sahibine bildirdi. Olay yerine gelen hayvanların sahibi küçükbaş hayvancılık işi ile uğraşan Rıdvan Çınar (30), polisten yardım istedi. Polis olay yerinde inceleme yaparak tutanak tuttu. Şimşek, sabah çobanının kendisini arayarak hayvanlarından 2 tanesinin elektrik akımına kapılarak telef olduğunu belirterek, Hayvanlarımızı burada otlatıyoruz. Otlatırken sabah çobanım aradı koyunları elektrik çarptığını söyledi. Hayvanlar burada otlarken birden elektrik çarpmış. Bunlar damızlık koçlardı. Değeri 5-6 bin lira civarında. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum dedi. Bölgede inceleme başlatıldı.