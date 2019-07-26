Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Uğurlu'ya ziyaretler

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile Sivas Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Hasan Uğurlu'ya hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak ile Tokat Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Turgutalp, Uğurlu'yu ziyaret etti.

Misafirlerini kapıda karşılayan Uğurlu, Turhan, Çakmak ve Turgutalp'ı makamında ağırladı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Turhan, Çakmak ve Turgutalp, Uğurlu'ya yeni görevinde başarılar dilerken Uğurlu da nazik ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA