Sivas Belediyesi Yeni Kurslarını Tanıttı

Sivas Belediyesi kadınlara yönelik düzenlediği kursların tanıtım toplantısını yaptı.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, ilgili birim müdürleri, eğitmenler ve kursiyerler katıldı.

Her yaştan insanın sosyal hayata daha etkin katılımlarını sağlamak ve meslek edinmelerine yardımcı olmak için bu kursları açtıklarını belirten Özaydın, "Sivas Belediyesi, olarak yeni kurslar açmaya devam ediyoruz. Belediye bünyesindeki kültür merkezlerinde yılda 4 bin kişinin meslek sahibi olması için kurslar ve eğitimler veriyoruz. Bu kurslara SODES desteği ile yenilerini ekledik. Bu kurslarda 29 Ocak Pazartesi günü itibarıyla başlayacak." ifadelerini kullandı.

Aşçı yardımcılığı, çağrı merkezi elemanı, stilist eğitimi, kadın giysileri dikimi, cilt bakımı ve temel makyaj dallarında 10 ayrı sınıfta 8 ay boyunca eğitimlerin devam edeceğini kaydeden Özaydın kursların Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi, Şeyh Şamil Hanımlar Kültür Merkezi, Mimar Sinan Hanımlar Kültür Merkezi ve Yenişehir Hanımlar Kültür Merkezinde düzenleneceğini sözlerine ekledi.