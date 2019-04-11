Sivas Belediye Meclisi İlk Kez Toplandı

Sivas Belediye Meclisi, belediye başkanlığına seçilen Hilmi Bilgin başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Bilgin, meclis üyelerine görevlerinin hayırlı olmasını diledi.

Tüm siyasi partilerin bir seçim yarışına girdiğini ve son sözü milletin söylediğini belirten Bilgin, "Bundan sonra 37 meclis üyemizle birlikte ortak gayemiz olan şehrimize hizmet edeceğiz. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Ortak aklı önceleyerek, şehrin menfaatleri neyi gerektiriyorsa o doğrultuda, istişare ile kararlar alacağız." ifadelerini kullandı.

Aile huzuru, birlik ve beraberlik içerisinde hizmet edeceklerini aktaran Başkan Bilgin, "Biliyoruz ki, seçilerek gelinen makamlar bir hizmet aracıdır. Eğer göreviniz bittikten sonra milletimizden hayır dua alabilirsek bizim için kalacak budur. Bu duygu ve düşüncelerle bu şehre hizmet edeceğimize inanıyorum. Bildiğiniz üzere seçimlerin ardından meclis üyemiz olan Cengiz Kuzucuoğlu rahmeti rahmana kavuştu. Allah mekanını cennet eylesin." açıklamasında bulundu.

Toplantıda Meclis Başkan vekilliklerine Nevzat Yanmaz ve Taner Karabal, katip üyeliklerine Ayla Çetinel ve Hatice Kurt seçildi.

Toplantı sonrası dilek ve temenniler bölümünde Büyük Birlik Partisi gurubu adına söz alan meclis üyesi Nedim Kangal, yerel seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "5 yıllık görev süresince belediye çalışanlarımız ile birlikte ilimizin engin kültürüne ve değerlerine uygun, imarına, sanatına, eğitimine, sporuna, bedensel ve zihinsel katkılarımızla birlikte asıl olan gönül borcumuzu da katarak hizmet edeceğimizi ifade etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA