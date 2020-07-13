SİVAS Belediye başkanı ve meclis üyeleri jandarma binası inşaatında bizzat çalıştı
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SİVAS Belediye başkanı ve meclis üyeleri jandarma binası inşaatında bizzat çalıştı

Belediye başkanı ve meclis üyeleri jandarma binası inşaatında bizzat çalıştıSİVAS'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesi Belediye Başkanı Ali Tamer ve meclis üyeleri yeni jandarma binasının çevre düzenlemesi inşaatında çalışıyor.

13.07.2020 12:22 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:29

Belediye başkanı ve meclis üyeleri jandarma binası inşaatında bizzat çalıştı

SİVAS'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesi Belediye Başkanı Ali Tamer ve meclis üyeleri yeni jandarma binasının çevre düzenlemesi inşaatında çalışıyor. Sızır beldesine hayırseverlerin yardımı ile inşa edilen jandarma binasının yapımı tamamlandı. Peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başlanan inşaatta Sızır Belediye Başkanı Ali Tamer ve meclis üyeleri de bizzat çalışıyor. Başkan Tamer'e meclis üyelerinden Hasan Ceylan ile Fatih Demir de yardım ediyor. Başkan ve meclis üyeleri her sabah jandarma binası inşaatına gelerek parke taşı döşeyerek el arabası ile kum çekiyor. Ayrıca jandarma binasının bahçesini de sulayan Başkan Tamer, uzun bir çabanın ardından jandarma binasını beldelerine kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Tamer, yorucu ve zor çalışma sürecinin ardından jandarma binalarına kavuştuklarını belirterek, "Geçtiğimiz yıl jandarma binası yapılmasına dair talepte bulunduk. Biz de Sızırlı gurbetçilerimizle görüştük. Sızır'a jandarma binasının yapılması ve jandarmanın gelmesinin öneminden bahsettik. Almanya, Avusturya ve Hollanda'dan destek verdiler. Biz de belediye ve ekibim olarak jandarma binasını 4 ay içerisinde beldemize kazandırdık. Ben ve ekibim çok çalıştık ve emeğimizin karşılığını aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle benimle beraber burada 4 aydır geçesini gündüzüne katan meclis üyelerime teşekkür ediyorum" dedi.

SİVAS Belediye başkanı ve meclis üyeleri jandarma binası inşaatında bizzat çalıştı

Kaynak: DHA

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