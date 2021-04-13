Sivas Belediye Başkanı Bilgin mahalleleri ziyaret edip sorunları dinliyor
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Sivas Belediye Başkanı Bilgin mahalleleri ziyaret edip sorunları dinliyor

Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas Belediye Başkanı Bilgin mahalleleri ziyaret edip sorunları dinliyor

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "bizim makamımız mahallelerimiz" sloganıyla mahalle ziyaretlerinde bulunarak esnafların ve mahalle sakinlerinin sorunlarını dinliyor.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "bizim makamımız mahallelerimiz" sloganıyla mahalle ziyaretlerinde bulunarak esnafların ve mahalle sakinlerinin sorunlarını dinliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bahtiyarbostan Mahallesi'ni ziyaret eden Bilgin, mahallede yapılacak altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgin, mahallelerde yapılacak çalışmalarla sıkıntıları gidereceklerini belirtti.

Hem esnafı hem de mahalle sakinlerini dinleyerek ortak payda da buluştuklarını aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Bizim en önemli makamımız milletimizin gönlüdür. Üzerinde bulunduğumuz cadde Paşabostan Caddesi, burayı inceledik, bilgiler aldık. Bu cadde de kaldırım asfalt ve ışıklandırma çalışması yapacağız. Mahalleler makamlarımız sloganıyla her hafta bir mahallemizi ziyaret ederek sorunları yerinde tespit ederek çözüm üreteceğiz. Tabi pandemi kurallarına da riayet etmemiz gerekiyor. Toplu organizasyonlardan kaçınarak bire bir esnafımızla vatandaşımızla sohbet ederek ortak akıl ve istişareyle bu şehri birlikte yöneteceğiz."

Bilgin'e ziyaretleri sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun, Fen İşleri Müdürü Kenan Karataş, Sibeski Müdürü Faruk Karabal, Bahtiyarbostan Mahalle Muhtarı Hamdi Demirhan ve Küçükminare Mahalle Muhtarı Yusuf Akay eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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