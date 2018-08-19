Sivas Belediye Başkanı Aydın, Kurban Pazarını Gezdi

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Sivas Milletvekili Semihe Ekinci ile kurban pazarını ziyaret etti.

Aydın ve AK Parti Sivas Milletvekili Ekinci ile havaalanı yolu güzergahında kurulan kurban pazarını ziyaret ederek, besiciler ve kurbanlık almak isteyenlerle sohbet etti.

Kurban pazarındaki hareketliliğin mutluluk verici olduğunu belirten Aydın, şunları söyledi:

"Gördüğüm kadarıyla hem satıcı hem alıcı memnun. Fiyatlardan şikayet olmadığını görüyoruz. Burası eski bir pazar çok konforlu değil, bunun bilincindeyiz. Önümüzdeki yıllarda Sivasımıza Et ve Süt Kurumunun olduğu bölgeye yeni bir pazar inşa etmeyi planlıyoruz. Ülkemiz olağanüstü bir süreçten geçiyor, vatandaşımızın bu oyuna kenetlendiğini görüyoruz. Milletimizle gurur duyuyorum, kurban bayramınızı tebrik ediyorum."