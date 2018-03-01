Sivas Belediye Başkanı Aydın Açıklaması

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, göreve geldiklerinde 62 milyon lira olan İller Bankası borcunu, 13 milyon 880 bin 417 liraya indirdiklerini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyenin 2014 yılında 233 milyon bütçe ve 62 milyon borçla devralındığı, 2017 sonu itibarıyla 431 milyonluk bütçesine rağmen borcun 13 milyona indirildiği belirtildi.

Sivas Belediyesi'nin parayı en iyi kullanan belediyelerden biri olduğunun bütçe ve borç giderleriyle ortaya konulduğu vurgulanan açıklamada, "Şehirde yaptığı milyonluk projelere rağmen bütçesini her geçen yıl artıran Sivas Belediyesi, 4 yıl içinde İller Bankası'na da yaklaşık 50 milyon lira borç ödedi." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Aydın, şunları kaydetti:

"Sivas Belediyesi'nin İller Bankası'na borcu göreve başladığımız tarih itibarıyla 62 milyon 443 bin liradır. Bugünkü tarih itibarıyla da toplam borç 13 milyon 880 bin 417 liradır. Dolayısıyla Sivas Belediyesi, 2013 yılı toplam gider bütçesi 233 milyon lira iken 2017 yılı sonu itibarıyla toplam gider bütçemiz 431 milyon olmuştur. Bütçe oranıyla baktığınız zaman 2014 Mart itibarıyla o günkü borç, bütçenin yüzde 26'sına tekabül ediyor. Bugünkü borç, toplam bütçenin yüzde 3'üne tekabül ediyor."

İller Bankası'na en az borcu olan il belediyelerinden olduklarını aktaran Aydın, "2018 yılının tahmini bütçesi de 517 milyon. Bununla kıyasladığımızda gerçekten Sivas Belediyesi bu konuda takdiri hak eden bir belediye. Sivas Belediyesi çok büyük projelere imza atıyor." ifadelerini kullandı.