Sivas Barosu'ndan açıklama: "Avukata dokunma"
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Sivas Barosu'ndan açıklama: "Avukata dokunma"

Sivas Barosu'ndan açıklama: "Avukata dokunma" Baroların yasa değişikliği hazırlıklarına ilişkin Sivas adliyesi önünde avukatlar ve Sivas Barosu tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi Baroların yasa değişikliği hazırlıklarına ilişkin Sivas adliyesi önünde avukatlar ve Sivas Barosu...

17.06.2020 18:55 | Son Güncelleme: 17.06.2020 19:20

Sivas Barosu'ndan açıklama: "Avukata dokunma"

Baroların yasa değişikliği hazırlıklarına ilişkin Sivas adliyesi önünde avukatlar ve Sivas Barosu tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi

SİVAS - Baroların yasa değişikliği hazırlıklarına ilişkin Sivas adliyesi önünde avukatlar ve Sivas Barosu tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi.

Türkiye Barolar Birliği ve 80 baro tarafından imzalanarak kamuoyuyla paylaşılan 19 Mayıs ve 1 Haziran Baro Başkanları Toplantısı sonuç bildirgesine sadık kalınarak Türkiye genelinde Barolar tarafından eş zamanlı olarak basın açıklaması yapıldı. Sivas'ta ise Baro Başkanı Avukat Hacı Yılmaz Demir ve beraberindeki avukatlar adliye önünde açıklama yaptı. Avukat Demir, yaptığı açıklamada; "Bilindiği üzere Türkiye Barolar Birliği ve 80 baro tarafından imzalanan ve kamuoyuyla paylaşılan 19 Mayıs ve 1 Haziran Baro Başkanları toplantısında ki bildiri ve taleplerimize rağmen halen söz konusu yasa değişikliği süreci devam etmekte ve bizler; konunun asıl muhatapları süreci sadece izlemek zorunda kalıyoruz. Bu kapsamda tekrar ısrarla ifade ediyoruz. Bu süreçten vazgeçin. Vazgeçmezseniz eğer ne mi olacak? Söyleyelim. Defaatle uyarıyoruz. Avukatlar kamunun vicdanıdır, esasıdır. Avukata, avukatın meslek örgütü barolara dokunursan kamuya zarar verirsin. Kendine, devletine, ilkelerine, vatandaşın hak ve çıkarlarına zarar verirsin" şeklinde konuştu.

"Avukata ve barolara dokunma"

Avukat Hacı Yılmaz açıklamasının devamında, "Avukata ve barolara dokunma. Zira gün gelir avukat herkese lazım gelir. Unutmayalım, avukat güçlü olursa yargı, yargı güçlü olursa devlet güçlü olur. Bizim gündemimiz seçim değil. Bizim gündemimiz çok baro ya da az baro da değil. Henüz pandemi sürecindeyken bizim derdimiz ne bilir misiniz kıymetli basın mensupları? Bizim derdimiz mesleğe yeni başlayan genç meslektaşımızın evine ekmek götürmesidir. Mesleğe sahip çıkmaktır, mesleği geliştirmektir, mesleğe hizmet etmektir çoğu kere. Esasında da hukuka ve adalete hizmet etmektir, insan haklarına hizmet etmektir, demokratik değerlere hizmet etmektir bizim derdimiz. Her şeyden öte devlete hizmet etmektir devlete. Bir tane baro bize yeter çoğuna gerek yok. Hukuk derdindeyiz adalet derdindeyiz, geçim derdindeyiz geçim. Seçim ve seçimler sizlerin olsun bize baromuz yeter" dedi.

Sivas Barosu'ndan açıklama: 'Avukata dokunma'

Kaynak: İHA

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