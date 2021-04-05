SİVAS Ağaç kesmeye gittiği arazide ölü bulundu
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SİVAS Ağaç kesmeye gittiği arazide ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ağaç kesmeye gittiği arazide ölü bulunduSİVAS'ta ağaç kesmek için araziye gittikten sonra kendisinden haber alınamayan İsmail Çiftçi (65) ölü bulundu.

Ağaç kesmeye gittiği arazide ölü bulundu

SİVAS'ta ağaç kesmek için araziye gittikten sonra kendisinden haber alınamayan İsmail Çiftçi (65) ölü bulundu.

Olay, saat 19.30 sıralarında Danişment Gazi Mahallesi Merakum mevkisindeki dağlık arazide meydana geldi. İddiaya göre evden ağaç kesmek için çıkan İsmail Çiftçi'den bir süre haber alamayan oğlu Ramazan Çiftçi, araziye çıkarak babasını aramaya başladı. Dağlık arazide babasını yerde yatarken bulan Çiftçi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İsmail Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İsmail Çiftçi'nin cansız bedeni AFAD ekipleri tarafından dağlık alandan alınarak otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. İsmail Çiftçi'nin yüksek tansiyon rahatsızlığı bulunduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

SİVAS Ağaç kesmeye gittiği arazide ölü bulundu
SİVAS Ağaç kesmeye gittiği arazide ölü bulundu
SİVAS Ağaç kesmeye gittiği arazide ölü bulundu
SİVAS Ağaç kesmeye gittiği arazide ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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