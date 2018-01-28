Sivas Afgan Uyruklular Arasında Bıçaklı Kavga 3 Yaralı

Sivas'ta Afgan uyruklu 4 genç arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay saat 15.00 sıralarında kent meydanındaki Selçuklu Parkı içindeki Kale Camisi ile Buruciye Medresesi arasındaki alanda yaşandı. Parkta birlikte oturan Afgan uyruklu 4 genç arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle bıçaklar çekildi. Yaşanan kavga sonucunda Murtaza Sohrabi (23), Shahab Sadat(21), Ali Muhammadi(22) yaralandı. Kavgaya karışan bir Afganlı ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Murtaza Sohrabi ve Ali Muhammadi olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından iki yaralı Cumhuriyet üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Elinden yaralanan Shahab Sadat ise polis ekiplerince hastaneye götürülerek ayakta tedavisi sağlandı. Yaralılardan ameliyata alınan Ali Muhammadi'nin durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan diğer Afganlı'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.