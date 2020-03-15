SİVAS Aç kalan tilki ilçeye indi, evin çatısına çıktı Aç kalan tilki ilçeye indi, evin çatısına çıktıSİVAS'ın Ulaş ilçesinde arazide yiyecek bulamayan tilki mahalleye inerek evin çatısına çıktı.

Aç kalan tilki ilçeye indi, evin çatısına çıktı

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde arazide yiyecek bulamayan tilki mahalleye inerek evin çatısına çıktı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arazide yiyecek bulamayan bir tilki sabah saatlerinde ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesinde oturan Ziya Güneş'e ait 2 katlı evin çatısına çıktı. Tilkiyi farkeden ev sahibi Güneş bir süre tilkinin kendiliğinden aşağıya inmesini bekledi. Çatıda oturan tilki inmeyince Güneş, çatıya çıktı. Tilki daha sonra çatıdan inerek gözden kayboldu. Bu anlar ise ev sahibinin oğlu Gökhan Güneş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: DHA