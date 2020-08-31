SİVAS 8 yaşındaki Kerem, çakmakla oynadığı sırada samanlığı yaktı 8 yaşındaki Kerem, çakmakla oynadığı sırada samanlığı yaktıSİVAS'ın Ulaş ilçesine bağlı Baharözü köyünde Kerem Yüksel'in (8) samanlıkta çakmakla oynadığı sırada çıkan yangında 400 balya saman ve 5 ton arpa yanarak kül oldu.

8 yaşındaki Kerem, çakmakla oynadığı sırada samanlığı yaktı

SİVAS'ın Ulaş ilçesine bağlı Baharözü köyünde Kerem Yüksel'in (8) samanlıkta çakmakla oynadığı sırada çıkan yangında 400 balya saman ve 5 ton arpa yanarak kül oldu.

Yangın saat 12.00 sıralarında Baharözü köyünde Fahri Yüksel'e ait samanlıkta çıktı. Samanlıktan dumanların yükseldiğini görenler Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, samanlıkta bulunan 400 balya saman ve 5 ton arpa yanarak kül oldu. Yapılan araştırmada yangının Fahri Yüksel'in oğlu Kerem'in çakmakla oynadığı sırada çıktığı tespit edildi.

Kaynak: DHA