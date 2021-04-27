Sittin Sene ne demek? TDK Sittin Sene kaç yıl?
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Sittin Sene ne demek? TDK Sittin Sene kaç yıl?

Sittin Sene ne demek? TDK Sittin Sene kaç yıl?
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Sittin sene, herkes tarafından kullanılan bir terimdir. Bu terimin ne anlama geldiği birçok insan tarafından bilinmiyor. Bazı kişiler sittin senenin kaç sene olduğunu merak ediyor. Sittin sene ne demek? (TDK) Sittin sene kaç sene olarak adlandırılır? Peki, Sittin Sene ne demek? TDK Sittin Sene kaç yıl?

Sittin sene, herkes tarafından kullanılan bir terimdir. Bu terimin ne anlama geldiği birçok insan tarafından bilinmiyor. Bazı kişiler sittin senenin kaç sene olduğunu merak ediyor. Sittin sene ne demek? (TDK) Sittin sene kaç sene olarak adlandırılır? Peki, Sittin Sene ne demek? TDK Sittin Sene kaç yıl? İşte detaylar haberimizde…

SİTTİN SENE NE DEMEK?

Sittin sene, herkesin kullandığı ve anlamını bildiği bir terimdir. Bazı kişiler bu terimin hangi anlamda kullanıldığını bilmiyor. Özellikle neyi ifade ettiği merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu kelime mutlaka gündelik hayatta kullanılmamışsa bile, başkalarından duymak mümkündür. Arapça kökenli bir kelime olarak bilinen ve bir zaman ifade eden terimdir.

SİTTİN SENE KAÇ SENE OLARAK ADLANDIRILIR?

Sittin sene teriminin ne kadarlık bir zamandan bahsedildiği birçok kişi tarafından merak ediliyor. Hangi zamanı veya ne kadar bir zamanı ifade ettiği araştırılan konular arasında yer alıyor. Sittin sene 60 yıl olarak ifade edilen ve kulağa yatkın olması nedeniyle kullanılan bir kelimedir.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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