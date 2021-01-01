Site sakinleri meşalelerle geceyi aydınlattı, İstiklal Marşı'yla 2021'i karşıladı

TRABZON'da cadde ve sokaklar kısıtlamada sessizliğe bürünürken, Çukurçayır Mahallesi'nde site sakinleri de, çıktıkları evlerinin balkonlarından yaktıkları meşalelerle İstiklal Marşı'nı okudu, 10'dan geriye sayarak yeni yılı coşkuyla karşıladı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 gün sürecek kısıtlamanın başlamasıyla Trabzon'da vatandaşlar yeni yıla girmek için evlerine çekildi. Kısıtlamayla sessizliğe bürünen kentte, polis ekipleri kontrol ve denetimlerini sürdürdü. Çukuçayır Mahallesi'nde yer alan Palmiye Sitesi'nde DJ Gökhan Tutum, balkonuna kurduğu sistemle, sokağa çıkma kısıtlamasıyla evlerinde kalan komşularını yeni yıla girerken eğlendirmek istedi, ancak izin alamayınca organizasyonu iptal etmek durumunda kaldı. Müzik etkinliğinin iptal edildiği sitede vatandaşlar, çıktıkları evlerinin balkonlarından yaktıkları meşalelerle hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu, 10'dan geriye sayarak yeni yılı coşkuyla karşıladı. Renkli görüntülere sahne olan sitede İzmir Marşı'nı da seslendiren site sakinleri, alkış tutarak 2021'yılının herkese sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

'MÜZİKSİZ DE MUTLU OLUNACAĞINI GÖSTERDİK'Amacının insanlara neşe ve moral vermek olduğunu belirten ancak izin alamayınca organizasyonu iptal ettiklerini belirten DJ Gökhan Tutum, "Günler öncesinden hazırlanmıştık ama izin son anda iptal oldu. Ama olsun yine de meşale yakarak, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'mızı seslendirip, yeni yılı karşıladık. 2021'in hastalıksız herkesin sağlık dolu geçirmesini diliyorum. Müzikle her türlü mutlu olabiliriz. Ama müziksiz de mutlu olunacağını burada gösterdik" dedi.Noel Baba kostümü giyen Murat Küçüker de, "2021'den tek dileğimiz sağlık. Günler öncesinde hazırlanmıştık ama olmadı. Noel Baba kostümüyle çocukları da eğlendirecektik. Yine de coşkuyla İstiklal Marşı'mızı okuyarak yeni yıla merhaba dedik" diye konuştu.'2020 ÇOK BURUK GEÇTİ'

Site sakini Deniz Çakır da, "2020 çok buruk geçti. Yeni yıla coşkuyla giriyoruz. Aslında güzel organizasyon olacaktı ama yine de güzel oldu. İnşallah yeni yılda koronavirüssüz geçecek" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN