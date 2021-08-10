Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nereli? Sitare Akbaş biyografisi!

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşadığı belgelenen Sitare Akbaş'ın hayatı merak edildi. Peki, Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nereli? Sitare Akbaş hangi dizilerde oynadı? Sitare Akbaş hayatı ve biyografisi nedir?

Sen Çal Kapımı dizisinde oynayan Sitare Akbaş'ın Murat Dalkılıç'la aşk yaşadığı iddia edilmişti.Aşk iddialarını yalanlayan ikili, bir eğlence mekanında sarmaş dolaş dans ederken yakalandı. Bunun üzerine Sitare Akbaş'ın hayatı merak edildi. Peki, Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nereli? Sitare Akbaş hangi dizilerdeoynadı? Sitare Akbaş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SİTARE AKBAŞ KİMDİR?

Makbule Sitare Akbaş (d. 6 Ekim 1988, İstanbul) Türk oyuncu.

Makbule Sitare Akbaş, 6 Ekim 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Kariyerine ilk adımını 2004 yılında Samanyolu TV'deki Beşinci Boyut dizisinde canlandırdığı "Ayşe" karakteri ile atmıştır. Asıl tanınmaya başlamasını 2008 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Akasya Durağı dizisindeki "Zeyno" karakteri ile başlamıştır. İlk sinema adımını ise 2009 yılında İncir Çekirdeği filmindeki "Delal" karakteri ile atmıştır. Akbaş, bir kaç projeye adını yazdırdıktan 2020 yılında FOX'da yayınlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı dizisinde canlandırdığı "Figen Yıldırım (Fifi)" karakteri ile TV ekranlarına dönmüştür. 2021 yılında Show TV'deki Ramo dizisinin kadrosuna dahil olup "Dilber" karakterini canlandırmıştır.

DİZİ VE FİLMLER

2020- Sen Çal Kapımı (Fifi) TV Dizisi

2016 – İstanbul Sokakları (İffet) TV Dizisi

2015 – Analar ve Anneler (Aysel) TV Dizisi

2015 – Ada (Ada) Sinema Filmi

2014 – Emanet (Asiye) TV Dizisi

2014 – Urfalıyam Ezelden (Kevser) TV Dizisi

2014 – Hayat Tarzı (Dilara) Kısa Film

2013 – Bensiz (İlayda) Sinema Filmi

2012 – Ferah Feza (Eda) Sinema Filmi

2012 – Dila Hanım (Yasemin) TV Dizisi

2011 – Fatmagül'ün Suçu Ne? (Özge) TV Dizisi

2008 – İncir Çekirdeği (Delal) Sinema Filmi

2008 – Akasya Durağı (Zeyno) TV Dizisi

2007 – Hakkını Helal Et (Esma) TV Dizisi

2007 – Vazgeç Gönlüm

2004 – Beşinci Boyut (Ayşe) TV Dizisi